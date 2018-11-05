Великобританию впервые обогнули вплавь

Понедельник, 05 Ноябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Великобританию впервые обогнули вплавь

Британец Росс Эджли (Ross Edgley) установил мировой рекорд, став первым человеком в истории, обогнувшим остров Великобритания вплавь.

Как отмечает издание, рекордсмен начал заплыв 1 июня, по часовой стрелке огибая остров. Эджли ежедневно находился в воде по 12 часов, его сопровождал катамаран, на борту которого он ночевал. За все время британец ни разу не сошел на берег. Ему потребовалось 157 дней, чтобы преодолеть 3317 километров.

Эджли признался, что его неоднократно жалили медузы до ожогов кожи, в то же время он стал свидетелем прекраснейших закатов. Во время заплыва он съел 640 бананов, чтобы восстановить потраченный объем энергии — 500 тысяч калорий.

Для 33-летнего экстремала достижение стало уже третьим, попавшим в Книгу рекордов Гиннесса. В 2016 году он за 19,5 часов преодолел марафонскую дистанцию (42 километра), протянув за собой на тросе автомашину весом 1,4 тонны. Спустя два месяца в течение 19 часов он множество раз забирался по канату, преодолев суммарную высоту 8848 метров (высота Эвереста).

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