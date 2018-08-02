Великой китайской стене нашли новое применение

Четверг, 02 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Великой китайской стене нашли новое применение

Airbnb объявила, что ее клиенты получат возможность провести ночь на одной из башен Великой китайской стены.

«Для нас было большой честью работать с историками и организациями по охране памятников культуры в Пекине, чтобы подарить миру эту исключительную возможность, — сказал сооснователь и глава Airbnb в Китае Нейтан Блечарзик. — Мы гордимся участием в этом по-настоящему коллективном проекте. Он поможет привлечь внимание к удивительному памятнику архитектуры».

Возможность арендовать спальню в памятнике архитектуры появится в сентябре 2018 года. Первым арендатором станет победитель конкурса, проведенного на Airbnb. Кроме проживания в помещении на башне с круговым обзором, победитель получит билет в Китай из любой точки мира, ужин из блюд китайской кухни, камерный концерт традиционной музыки, экскурсию по окрестностям в сопровождении официального эксперта Великой китайской стены Донг Яохуи, а также мастер-классы сервиса «Впечатления», доступного на Airbnb.

Великая Китайская стена — разделительная стена, построенная в древнем Китае. Строительство первых участков стены началось в III веке до нашей эры в период Воюющих царств (475-221 годы до нашей эры) для защиты государства от хунну. Крупнейший памятник архитектуры. Проходит по северному Китаю на протяжении 8851,9 километра. Длина стены со всеми ответвлениями составляет 21196 километров.

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