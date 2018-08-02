Великой китайской стене нашли новое применение

«Для нас было большой честью работать с историками и организациями по охране памятников культуры в Пекине, чтобы подарить миру эту исключительную возможность, — сказал сооснователь и глава Airbnb в Китае Нейтан Блечарзик. — Мы гордимся участием в этом по-настоящему коллективном проекте. Он поможет привлечь внимание к удивительному памятнику архитектуры».

Возможность арендовать спальню в памятнике архитектуры появится в сентябре 2018 года. Первым арендатором станет победитель конкурса, проведенного на Airbnb. Кроме проживания в помещении на башне с круговым обзором, победитель получит билет в Китай из любой точки мира, ужин из блюд китайской кухни, камерный концерт традиционной музыки, экскурсию по окрестностям в сопровождении официального эксперта Великой китайской стены Донг Яохуи, а также мастер-классы сервиса «Впечатления», доступного на Airbnb.

Великая Китайская стена — разделительная стена, построенная в древнем Китае. Строительство первых участков стены началось в III веке до нашей эры в период Воюющих царств (475-221 годы до нашей эры) для защиты государства от хунну. Крупнейший памятник архитектуры. Проходит по северному Китаю на протяжении 8851,9 километра. Длина стены со всеми ответвлениями составляет 21196 километров.