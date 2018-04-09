Велогонщик умер после падения на «адской» трассе
23-летний велогонщик Михаэль Голартс, представлявший команду Veranda's Willems-Crelan-Charles, умер после однодневной гонки Париж - Рубэ.
Бельгийский спортсмен упал во время заезда, после чего был доставлен в отделение реанимации в больнице Лилля на вертолете. Вечером 8 апреля велогонщик скончался. Официальная причина смерти - сердечный приступ.
Голартс участвовал в одной из старейших велогонок гонке Франции. 257-километровую трассу Париж - Рубэ называют «Северным Адом» из-за обилия неровностей и булыжников.
Высшим достижением в карьере 23-летнего Голартса стало первое место в первой стадии «Тур Луар и Шер».
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!