Венгрия и Италия сделают все для ужесточения миграционной политики ЕС

Об этом политики заявили на встрече в Милане.

Сальвини добавил, что Италия близка к заключению соглашения с Германией о высылке мигрантов. А Орбан заявил, что всех нелегалов нужно высылать в страны, откуда те прибыли изначально, то есть в большинстве случаев — в Африку. Кроме того, политики раскритиковали нынешнюю европейскую систему и некоторых ее лидеров, пишет vesti.ru.

"По вопросу миграции мы просим о сотрудничестве, прежде всего, крупные страны, страны, которые граничат с нами, например, Франция, — приводит слова Сальвини телеканал "Россия 24". — Особенно учитывая, что президент Макрон, популярность которого находится на историческом минимуме, проводит время, давая уроки иностранным правительствам. Он должен быть тем человеком, который первым продемонстрирует свою чувствительность и солидарность, открыв границу в Вентимилье для мигрантов, и он может сделать это даже завтра утром".

Проблема миграции вышла в Европе на новый виток. Германию сотрясают протесты, которые начались после того, как два нелегала в Хемнице убили немецкого гражданина.