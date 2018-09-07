Veon завершил продажу сотового бизнеса в Италии

Долю выкупил партнер Veon - гонкогская CK Hutchison Holdings Ltd. за 2,45 млрд евро (2,9 млрд долларов).

Полученные от сделки деньги Veon рассчитывает использовать, в частности, для снижения долга. В результате сделки отношение чистого долга к EBITDA снизится до 1,7 (ранее компания прогнозировала снижение показателя до 2), следует из сообщения. Чистую прибыль в размере около 1,2 млрд долларов Veon зафиксирует в III квартале 2018 г., пишет vedomosti.ru.

Wind Tre - совместное предприятие Veon и CK Hutchison, созданное в конце 2016 г. Выручка Wind Tre в 2017 г. составила 6,2 млрд евро (снижение за год – 4,5%), следует из отчета Veon. Компания обслуживала 29,5 млн мобильных подписчиков.