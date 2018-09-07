Veon завершил продажу сотового бизнеса в Италии

Пятница, 07 Сентябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Veon завершил продажу сотового бизнеса в Италии

Телекоммуникационный холдинг Veon в пятницу сообщил, что завершил продажу 50% акций крупнейшего в Италии сотового оператора - Wind Tre.

Долю выкупил партнер Veon - гонкогская CK Hutchison Holdings Ltd. за 2,45 млрд евро (2,9 млрд долларов).

Полученные от сделки деньги Veon рассчитывает использовать, в частности, для снижения долга. В результате сделки отношение чистого долга к EBITDA снизится до 1,7 (ранее компания прогнозировала снижение показателя до 2), следует из сообщения. Чистую прибыль в размере около 1,2 млрд долларов Veon зафиксирует в III квартале 2018 г., пишет vedomosti.ru.

Wind Tre - совместное предприятие Veon и CK Hutchison, созданное в конце 2016 г. Выручка Wind Tre в 2017 г. составила 6,2 млрд евро (снижение за год – 4,5%), следует из отчета Veon. Компания обслуживала 29,5 млн мобильных подписчиков.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: фестиваль Observanatura

      Узнать больше о птицах и среде их обитания можно на фестивале "ObservaNatura", который пройдет в сентябре в Мойньо-ди-Маре-да-Моришка.

      Подробнее

    • Португалия: страховка – обязательна

      Точку в деле поставил вердикт Суда Европейского Союза.

      Подробнее

    • Луис Энрике отвез испанскую сборную на квест

      Тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике решил устроить игрокам сюрприз и отвести их в эскейп-рум, чтобы поднять командный дух.

      Подробнее

    • Испания: в Севилье задержали авиапассажира

      Гражданская гвардия завела дело на пассажира, который летел самолетом из Барселоны в Севилью.

      Подробнее

    • Veon завершил продажу сотового бизнеса в Италии

      Телекоммуникационный холдинг Veon в пятницу сообщил, что завершил продажу 50% акций крупнейшего в Италии сотового оператора - Wind Tre.

      Подробнее

    • Толстый кот упал с балкона и отправил итальянца в больницу

      В Италии мужчина подал в суд на хозяйку кота, который упал ему на голову и серьезно повредил шею.

      Подробнее

    • Burberry пообещала больше не сжигать одежду

      Британский производитель одежды Burberry больше не будет сжигать нераспроданный товар.

      Подробнее

    • Forbes назвал самые богатые семьи России

      Состояние самой богатой семьи в России — семьи Гуцериевых — сократилось в этом году на 3,9 млрд долларов.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья