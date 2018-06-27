Вера Брежнева похвасталась отпуском в Италии‍

Среда, 27 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Вера Брежнева похвасталась отпуском в Италии‍

Популярная певица показала фанатам снимок с отдыха в Италии.

В свои 36 лет Вера Брежнева даст фору многим более молодым красоткам. Поклонники не устают восхищаться точеной фигурой и цветущей внешностью популярной артистки.

Сейчас экс-солистка «ВИА Гры» отдыхает в Италии. Как сообщила Брежнева на своей страничке в Instagram, на каникулах она практикует исключительно «правильное» питание в стране, известной культом еды, пишет eg.ru.

«В отпуске в Италии только ПП (Паста-Пицца), хорошее настроение и спорт», - заявила артистка.

Свое высказывание Вера проиллюстрировала снимком, всерьез взбудоражившим фанатов. На фото певица позирует на одной из уютных итальянских улочек, сидя на велосипеде. Можно увидеть, что для своей прогулки звезда выбрала короткие стильные широкие шорты и темный короткий топ с длинными рукавами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Куарежма признан лучшим игроком матча Иран - Португалия

      Куарежма забил единственный для португальцев гол в матче.

      Подробнее

    • Португалия: грабил клиентов прямо в банке...

      Уголовная полиция (PJ) задержала 48-летнего мужчину.

      Подробнее

    • Испания: полицейские получат электрошоковые пистолеты

      Национальная полиция Каталонии получит в свое распоряжение электрошоковые пистолеты Taser.

      Подробнее

    • Испанцы возвращаются домой

      Впервые с начала кризиса больше испанцев вернулось на родину, чем эмигрировало из страны.

      Подробнее

    • Вера Брежнева похвасталась отпуском в Италии‍

      Популярная певица показала фанатам снимок с отдыха в Италии.

      Подробнее

    • Италия: Марек Хамшик желает продолжить свою карьеру в «Наполи»

      Капитан неаполитанского клуба Марек Хамшик, как сообщает Sky Sport Italia, принял решение не покидать стан «азурри».

      Подробнее

    • Терри Крюса лишили роли в «Неудержимых 4»

      Терри Крюса лишили роли в «Неудержимых 4» из-за дела о приставаниях продюсера.

      Подробнее

    • Аргентина вырвала путевку в плей-офф чемпионата мира

      Сборные Хорватии и Аргентины вышли в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda