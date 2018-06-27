Вера Брежнева похвасталась отпуском в Италии‍

В свои 36 лет Вера Брежнева даст фору многим более молодым красоткам. Поклонники не устают восхищаться точеной фигурой и цветущей внешностью популярной артистки.

Сейчас экс-солистка «ВИА Гры» отдыхает в Италии. Как сообщила Брежнева на своей страничке в Instagram, на каникулах она практикует исключительно «правильное» питание в стране, известной культом еды, пишет eg.ru.

«В отпуске в Италии только ПП (Паста-Пицца), хорошее настроение и спорт», - заявила артистка.

Свое высказывание Вера проиллюстрировала снимком, всерьез взбудоражившим фанатов. На фото певица позирует на одной из уютных итальянских улочек, сидя на велосипеде. Можно увидеть, что для своей прогулки звезда выбрала короткие стильные широкие шорты и темный короткий топ с длинными рукавами.