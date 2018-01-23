Верблюдов выгнали с конкурса красоты за злоупотребление ботоксом

Вторник, 23 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Верблюдов выгнали с конкурса красоты за злоупотребление ботоксом

Десятки верблюдов лишились права на участие в конкурсе красоты, который проходит на верблюжьем фестивале в Саудовской Аравии.

Владельцы дисквалифицированных животных использовали инъекции ботокса, чтобы сделать своих подопечных более привлекательными и повысить их шансы на успех.

Традиционный верблюжий фестиваль проходит в специальном комплексе в пригороде Эр-Рияда, который открылся в прошлом году. Помимо конкурса красоты, животные участвуют в скачках и других соревнованиях. Кроме того, посетителей фестиваля ждет зверинец, где показывают верблюдов разного размера, дегустация верблюжьего молока, выставка тканей из верблюжьей шерсти и планетарий с лекцией о том, как древние погонщики ориентировались в пустыне по звездам.

Ботокс (ботулотоксин) - лекарственный препарат, который блокирует нервно-мышечную передачу. После инъекции наступает ослабление двигательной активности мышц. В результате морщины разглаживаются, а поверхность кожи становится ровной.

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