Вице-премьер Италии пообещал прекратить господдержку СМИ

Четверг, 11 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Вице-премьер Италии пообещал прекратить господдержку СМИ

Представители оппозиционных СМИ утверждают, что никакой поддержки государство им и не оказывает.

Государство «обнулит» свое финансирование средств массовой информации, заявил вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо, передает La Repubblica в четверг, 11 октября.

Ранее Ди Майо, как и другие министры действующего правительства, обвиняли ведущие СМИ страны, которые после поражения предыдущей власти на выборах перешли в оппозицию, в том, что эти СМИ занимаются не информированием, а систематическим дезинформированием граждан и пропагандой в интересах крупного бизнеса и оппозиции.

Обозреватели La Repubblica при этом утверждают, что ни их издание, ни другие ведущие СМИ страны (за исключением некоторых «журналистских кооперативов») не получают государственного финансирования с 2012 года, а Ди Майо находится в плену своих фантазий времен предвыборной кампании.

В этот же день, 11 октября, с критикой в адрес ведущих СМИ выступил и другой вице-премьер, Маттео Сальвини, сообщает информагентство Ansa, но заявление главы МВД было выдержано в более миролюбивых тонах. По словам Сальвини, рассказы ведущих СМИ о правительстве ведутся в жанре научной и ненаучной фантастики и имеют очень мало общего с реальностью, пишет regnum.ru.

В частности, не соответствуют действительности сообщения о якобы имеющемся намерении правительства «брать деньги у граждан» из-за финансовых проблем, вызванных экономической политикой правительства. На самом деле «никто не собирается отбирать у граждан обручальные кольца», но такое поведение СМИ является одним из проявлений свободы слова, отметил Сальвини.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: счет-фактура - в прачечных самообслуживания

      Разъяснения представила налоговая служба (Finanças).

      Подробнее

    • Португалия: госпитализация - на дому

      Министерство здравоохранения запустило стратегию госпитализации в домашних условиях.

      Подробнее

    • Испанский пилот хочет покорить стратосферу на планере

      Задумка добраться на планере до стратосферы – не каприз и не прихоть «летунов».

      Подробнее

    • Испания: в Мадриде проведут 200 бесплатных экскурсий

      Мэрия Мадрида организует в октябре и ноябре 200 туров по парку Ретиро (Parque Retiro) и бульвару Пасео-дель-Прадо (Paseo del Prado).

      Подробнее

    • Вице-премьер Италии пообещал прекратить господдержку СМИ

      Представители оппозиционных СМИ утверждают, что никакой поддержки государство им и не оказывает.

      Подробнее

    • Италия: Папа Римский сравнил аборт с заказным убийством

      Папа Римский Франциск выступил против абортов.

      Подробнее

    • Названы лучшие страны для работы

      Лучшей страной для жизни и работы экспатов признали Сингапур.

      Подробнее

    • Рекламу одежды свернули из-за нездоровой внешности модели

      Управление рекламными стандартами Великобритании (ASA) свернуло телевизионные рекламные ролики модного бренда Nasty Gal из-за нездоровой внешности модели.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья