Вице-премьер Италии призвал Макрона не поучать других

Четверг, 30 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

Вице-премьер Италии призвал Макрона не поучать других

Министр внутренних дел Италии сделал очередной выпад против президента Франции.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини опубликовал в социальных сетях критику в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона. По словам Сальвини, Макрон не выполняет данные обещания по приему беженцев, пишет regnum.ru.

«С начала 2017 года и до сегодняшнего дня Франция «бравого Макрона» отвергла более 48 тыс. мигрантов на границе с Италией, включая женщин и детей. Это ли та «приветливая и солидарная» Европа, о которой говорят Макрон и благодетели? Я призываю президента Франции вместо того, чтобы учить других, вновь открыть границы и поприветстовать тысячи беженцев, которые он обещал принять. Италия больше не лагерь для беженцев в Европе, веселье для контрабандистов и благодетелей кончилось!», — написал Сальвини 30 августа.

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