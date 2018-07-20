Вице-премьер Италии решил засудить писателя за клевету

Пятница, 20 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Вице-премьер Италии решил засудить писателя за клевету

Ему не понравились записи писателя в Twitter.

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини подал иск в суд на известного писателя Роберто Савиано за распространение порочащих сведений. Об этом заявил Сальвини в своем Twitter.

«Я подал в суд на Савиано, как и обещал. Я готов принять любую критику, но никому не позволю обвинять меня в связях с мафией, с которой я воюю как могу, или заявлять, что я радуюсь смертям детей», - заявил он.

Ранее писатель Савиано опубликовал в Twitter запись с фотографией мертвой женщины с ребенком и подписью, адресованной главе МВД Италии.

13 июля глава МВД Италии Маттео Сальвини написал в своем Twitter, что еще одно судно с мигрантами движется к итальянским берегам, но ему не позволят войти ни в один итальянский порт, пишет regnum.ru.

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