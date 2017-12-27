Виллаш-Боаш отказался возвращаться в Португалию

«Идея состоит в том, чтобы вернуться в Европу в один из сильнейших чемпионатов. Я определенно не хочу возвращаться в Португалию. Мне хотелось бы попробовать поработать в Испании, Италии, Германии или Франции. Есть контакты, но предложений пока нет», - цитирует Виллаш-Боаша «Р-Спорт» со ссылкой на Diario de Noticias.

Бывший наставник сине-бело-голубых также исключил возможность возглавить лиссабонский «Спортинг» или «Бенфику» из-за того, что ранее тренировал «Порту», пишет gazeta.ru

«Бенфика» или «Спортинг»? Никогда. Профессионализм никогда не будет выше страсти, которую я испытываю к «Порту», - отметил он.