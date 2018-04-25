«Vinitaly-2018» в итальянской Вероне

Это также и одна из крупнейших в Европе и мире выставок-ярмарок вина: она традиционно привлекает производителей и дистрибьютеров виноградных вин (а также других алкогольных напитков) со всего мира, экспертов и журналистов, специализирующихся в области эногастрономии.

В течение четырех дней, с 15 по 18 апреля, участники выставки смогли ознакомиться с тенденциями развития мирового виноделия и мирового винного рынка, а также с лучшими винами Италии, а также имели возможность продегустировать их в сопровождении лучших блюд итальянской кухни, приготовленных звездными шеф-поварами.

НЕ ТОЛЬКО ВИНА

52-я ежегодная международная выставка «Vinitaly-2018» началась с «OperaWine» - презентации ста лучших вин Италии. Среди их производителей много громких имен, таких как Ornellaia, Gaja, Tedeschi, Donnafugata, Cusumano, Gianfranco Fino...

НО ЕСТЬ И НОВЫЕ МНОГООБЕЩАЮЩИЕ ИМЕНА...

В международном павильоне большое любопытство посетителей вызвали эксклюзивные бутылки шампанского MAXIM BLIN и его выигрышная презентация в комбинации с кухней звездного шеф-повара Italo Bassi.

К сожалению, в этом году на «Vinitaly» не были представлены российские вина, но зато было очень много посетителей, которые говорили по-русски.

Грузинский стенд на выставке украшали огромные глиняные амфоры, которые возвращали посетителей к истокам одного из древнейших производств - виноделия.

Отчетливо чувствовалось, что презентации вин из Южной Африки посольство этой страны в Италии уделило большое внимание.

Не только вина были представлены на «Vinitaly-2018», но также и, в большом разнообразии, литература по эногастрономии. Так журнал «Cucina e vini» представил здесь свой ежегодный справочник лучших шампанских и игристых вин «SPARKLE 2018», Marco Oregia - свой справочник лучших оливковых масел со всего мира «FLOSOLEI 2018».

Издательство «GamberoRosso» представило свой новый справочник лучших оливковых масел Италии «Guida Oli d’Italia 2018».

УЧАСТНИКИ-ВИНОДЕЛЬНИ

16 выставочных павильонов, в которых вниманию оптовых покупателей были представлены вина, сгруппированные по региональному принципу, конгресс-

центр, конференц-зал, многочисленные тематические дегустационные залы, тысячи участников, сотни тысяч посетителей - вот масштаб «Vinitaly-2018».

В павильоне Апулии вина из винодельни «Cantina Varvaglione 1921» были представлены к дегустации в сопровождении очень интересного авторского кулинарного меню. Винодельня «La Famiglia Montresor» из региона Венето, где история производства вина началась в далеком 1892 году, представила «Амароне» и другие свои замечательные вина в сопровождении блюд итальянской кухни на самом большом стэнде «Vinitaly2018». Одно из их знаменитых «Амароне» известно во всем мире в том числе благодаря своей особой патентованной бутылке матового стекла.

Винодельню «La Scolca» из региона Пьемонт, самую знаменитую и имеющую самую долгую историю - 98 лет - среди всех виноделен Гави (Gavi, provincia di Alessandria, Piemonte), презентовала великолепная и вездесущая представительница пятого поколения виноделов Chiara Soldati.

Виноделие Ирпинии, родины великих вин Юга Италии, было весьма успешно представлено большим коллективом из 99 виноделов. Особенно продуктивно было их общение с оптовыми покупателями вина, которые участвовали в дегустациях, организованных при Торговой Палате провинции Авеллино. В общей сложности представители 60-ти международных фирм-дистрибьюторов из Азии, Восточной Европы, Центральной и Южной Америки, а также крупные оптовые покупатели из 10 стран, среди которых Россия, Латвия и Узбекистан, смогли близко познакомиться с тремя звездными винами Ирпинии, имеющими статус DOCG(Denominazione di Origine Controllata e Garantita): «Taurasi», «Fiano di Avellino» и «Greco di Tufo», а также с многочисленными достойными винами Ирпинии, имеющими статус DOP (Denominazione di origine protetta).

ПИВО, ЛИКЕРЫ И КОКТЕЙЛИ

Как и в предыдущие годы, на выставке были представлены также пиво и ликеры. Один из наиболее популярных в Италии ликеров, травяной ликер «Strega», который начали производить в провинции Беневенто (регион Кампания) в далеком 1860 году, стал одним из главных героев веронской выставки в качестве основы уникального коктейля «Pontel», который известный бармен Ettore Barbato создал как переосмысление знаменитого коктейля «Spritz», изобретенного как раз в Вероне.

На стенде марки «Strega Alberti» Ettore Barbato и Alex Frezza, другой звездный бармен и бренд-амбассадор совместно готовили изумительно вкусные коктейли собственного избретения для посетителей выставки. Кстати, марка «Strega Alberti» организует собственный фестиваль «PremioStregaMixology», задуманный как состязание самых талантливых барменов и бар-леди Италии. Желающие в нем участвовать имеют возможность для этого до 30 апреля бесплатно зарегистрироваться на сайте: www.premiostregamixology.strega.it.

Ирина Раскина