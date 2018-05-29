Вирер включена в состав сборной Италии

Вторник, 29 Май 2018 Италия Италия Популярные материалы

Вирер включена в состав сборной Италии

Тренерский штаб сборной Италии определился с составом для подготовки к следующему сезону.

Место главного тренера сохранил Фабрицио Куртаз. Тренировать основные команды в сезоне-2018/19 будут Андреас Цингерле, Андреа Дзаттони, Клаус Хольригль и Никола Поцци, пишет news.sportbox.ru.

Женская первая команда: Доротея Вирер, Лиза Виттоцци.

Сборная А: Николь Гонтье, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунггальдир.

Мужская первая команда: Лукас Хофер, Доминик Виндиш.

Сборная А: Томас Бормолини, Джузеппе Монтелло, Тьерри Шеналь, Саверио Дзини.

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