Вирус Нипах продолжает убивать людей

Вторник, 29 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

Вирус Нипах продолжает убивать людей

В Индии разворачивается вспышка смертельно опасного вируса Нипах.

Как передает «Вести.RU», недавно в штате Керала на юге страны зарегистрировано несколько новых случаев заражения вирусом. Данный вирус уже успел убить 14 человек.

Известно: из них 11 человек проживали в городе Кожикод, остальные - в городе Малаппурам (находятся примерно в 50 километрах друг от друга). Еще 26 человек находятся сейчас под наблюдением врачей. Несмотря на ранее делавшиеся заявления Минздрава, остановить распространение вируса не удается, пишет meddaily.ru.

Вирус Нипах стал широко известен в конце 90-х. Его название связано с населенным пунктом Кампунг Сунгай Нипах в Малайзии. Именно здесь его впервые выявили. В 2004 году было зарегистрировано массовое заражение этим вирусом в Бангладеш. До сих пор специализированной вакцины против вируса Нипах нет. Смертность от вируса составляет примерно 70%.

По симптомам инфицирование вирусом сначала напоминает грипп - повышенная температура, головные и мышечные боли, рвота, боль в горле. Далее может появиться головокружение, сонливость, симптомы со стороны нервной системы, характерные для острого энцефалита. Параллельно возможно развитие пневмонии, дыхательной недостаточности. Передается вирус воздушно-капельным путем и в результате контактов с выделениями больного.

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