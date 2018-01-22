Владимирский студент спас пассажиров автобуса

Понедельник, 22 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Владимирский студент спас пассажиров автобуса

Студент Ковровского транспортного колледжа Владимирской области Андрей Зубатов спас жизнь пассажирам автобуса, водитель которого потерял сознание.

Как рассказал директор колледжа Михаил Малышев, инцидент произошел еще 25 декабря. У водителя автобуса за рулем случился инсульт, и он потерял сознание. Молодой человек пробрался на его место, нажал на тормоз и остановил машину.

«Водитель сидел за рулем, ногой была нажата педаль газа. Автобус мчался. Один перекресток проскочил, второй, при этом задел встречные автомобили. Пассажиры заволновались. Андрей смог запрыгнуть к водителю, скинул ногу, которой был нажат газ, нащупал педаль тормоза и нажал ее», - рассказал Малышев.

По его словам, в маршрутке, кроме Зубатова, было пятеро пассажиров, один из них - маленький ребенок. Во время остановки автобус развернулся и вскользь задел столб, однако в результате никто не пострадал. Пассажиры автобуса и сотрудники автобусного предприятия поблагодарили молодого человека за то, что он нашел выход в сложной ситуации. 19 января руководство местного органа внутренних дел наградило студента благодарственным письмом и ценным подарком.

Андрей учится по специальности «технический ремонт автомобилей», и директор колледжа отметил, что в экстренной ситуации он поступил профессионально: нажал педаль тормоза плавно, чтобы маршрутка не перевернулась.

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      Студент Ковровского транспортного колледжа Владимирской области Андрей Зубатов спас жизнь пассажирам автобуса, водитель которого потерял сознание.

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