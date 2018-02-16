Власти Филиппин пригрозили закрыть 300 отелей

По словам лидера страны, отели, рестораны и другие предприятия, обслуживающие отдыхающих, сбрасывают мусор и фекалии прямо в море, превращая его в «выгребную яму». Об этом сообщает Asia Pacific.

Туристам приходится буквально плавать среди отходов человеческой жизнедеятельности, заявил Дутерте. По данным филиппинского департамента окружающей среды и природных ресурсов, закрытие может грозить примерно 300 предприятиям, ведущим свою деятельность на острове. 51 из них уже получило официальное предупреждение.

«Департамент дал им два месяца на устранение нарушений законодательства. В противном случае мы их закроем», - пообещал глава ведомства Рой Цимату. Власти также планируют пресечь незаконное строительство зданий на особо охраняемых территориях острова.

Владельцы бизнеса, работающие на Боракае, отмечают, что публично сделанные президентом Дутерте заявления могут отпугнуть туристов, планирующих отдых на острове. Массовой отмены бронирований пока не наблюдается.

Боракай, расположенный в центральной части Филиппинского архипелага, считается одним из главных рекреационных регионов страны, ежегодно его посещают около двух миллионов человек. В 2016-м американский журнал Conde Nast Traveler назвал Боракай лучшим островом в мире.