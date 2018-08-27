Власти Италии ищут в Китае инвесторов для портов, дорог и Alitalia

Понедельник, 27 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

С визитом в Китай отправляются министр экономики и финансов и заместитель министра экономического развития.

Заместитель министра экономического развития Италии Микеле Джерачи в ходе своего визита в Китай будет искать потенциальных инвесторов для итальянских портов и дорог, а также авиакомпании Alitalia, сообщает Agenzia Italia в понедельник, 27 августа.

Через некоторое время после своего заместителя Китай посетит и министр экономического развития, вице-премьер Луиджи Ди Майо, пишет regnum.ru.

Что касается Alitalia, то правительство ищет миноритарного акционера, который предложит стратегический проект развития авиакомпании, этот акционер, как предполагается, будет из Азии, хотя и не обязательно из Китая, отметил Джерачи.

О необходимости новых вложений в инфраструктуру, включая дороги и порты, в Италии заговорили после трагедии с обрушением моста Моранди в Генуе.

Правительство намерено выделить на модернизацию инфраструктуры 150 млрд евро за 15 лет, а также привлечь инвесторов.

Визит Джерачи начнется 28 августа. Одновременно с ним Китай посетит также министр экономики и финансов Джованни Триа. Его ключевой целью будет поиск покупателей итальянских ценных бумаг. Программа Европейского центробанка по выкупу таких бумаг, которой ранее пользовалась Италия, завершится в декабре 2018 года.

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