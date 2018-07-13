Власти Италии намерены ограничить работу магазинов по выходным

Пятница, 13 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Власти Италии намерены ограничить работу магазинов по выходным

Новое правительство частично отменит решение своих предшественников.

В парламент Италии внесен законопроект об ограничении работы магазинов в выходные и праздничные дни, сообщает La Repubblica в пятницу, 13 июля.

Законопроект написан депутатом от одной из двух правящих партий, «Движение 5 звезд», Давиде Криппой, занимающим пост заместителя министра экономического развития, и предполагает возвращение ограничений на работу в выходные, которые были отменены правительством Марио Монти, пишет regnum.ru.

Законопроект предполагает, что местным властям будет предложено разрешить работу не более чем 25% магазинов в каждом из видов торговли, при этом ограничения не коснутся туристических магазинов.

Предполагается, что местные власти разрешат магазинам в каждом из секторов экономики работать в выходные «по очереди». Правительство поддерживают профсоюзы, которых не устраивает нынешняя ситуация, при которой никаких ограничений нет, вследствие чего нарушается правл работников отдыхать в выходные.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: кредиты на жилье под минимальные проценты

      Данные обнародованы Центробанком.

       

      Подробнее

    • Португалия: Роналду спровоцировал забастовку на заводе Fiat

      Работники FIAT объявили забастовку из-за перехода Роналду в «Ювентус».

      Подробнее

    • Испания: полиция задержала «человека-паука» из Альт-Эмпорда

      Полиция Льянсы (Жирона) задержала 4 июля 56-летнего алжирца, который подозревается в совершении серии квартирных краж в комарке Альт-Эмпорда.

      Подробнее

    • Испания: в отелях на Майорке появились подвесные бассейны

      Три отеля в одном и самые большие в Европе подвесные бассейны - таково новаторское предложение отелей Mélia на Майорке.

      Подробнее

    • Президент Италии вмешался в ситуацию с нелегалами

      Серджо Маттарелла принял личное участие в урегулировании ситуации вокруг группы спасенных нелегалов, которым не давали сойти на берег в порту Трапани на Сицилии.

      Подробнее

    • Власти Италии намерены ограничить работу магазинов по выходным

      Новое правительство частично отменит решение своих предшественников.

      Подробнее

    • Лукашенко пригласил «Мисс Беларусь-2018» работать в колхоз

      Президент Белоруссии предложил обладательнице титула «Мисс Беларусь-2018» Марии Василевич возглавить агрохолдинг «Купаловское» в Шкловском районе республики.

      Подробнее

    • Индиец состриг ногти, которые отращивал 66 лет

      Обладатель самых длинных ногтей в мире индиец Шридхар Чиллал, отращивавший ногти на протяжении 66 лет, состриг их и передал в дар музею в Нью-Йорке.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda