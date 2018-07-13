Власти Италии намерены ограничить работу магазинов по выходным

В парламент Италии внесен законопроект об ограничении работы магазинов в выходные и праздничные дни, сообщает La Repubblica в пятницу, 13 июля.

Законопроект написан депутатом от одной из двух правящих партий, «Движение 5 звезд», Давиде Криппой, занимающим пост заместителя министра экономического развития, и предполагает возвращение ограничений на работу в выходные, которые были отменены правительством Марио Монти, пишет regnum.ru.

Законопроект предполагает, что местным властям будет предложено разрешить работу не более чем 25% магазинов в каждом из видов торговли, при этом ограничения не коснутся туристических магазинов.

Предполагается, что местные власти разрешат магазинам в каждом из секторов экономики работать в выходные «по очереди». Правительство поддерживают профсоюзы, которых не устраивает нынешняя ситуация, при которой никаких ограничений нет, вследствие чего нарушается правл работников отдыхать в выходные.