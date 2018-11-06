Власти Италии обсуждают параметры отмены сроков давности преступлений

Вторник, 06 Ноябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Власти Италии обсуждают параметры отмены сроков давности преступлений

Отсчет исковой давности сроков преступлений будет приостанавливаться после вынесения приговора судом первой инстанции.

Депутаты от правящего «Движения 5 звезд» повторно внесли в парламент Италии законопроект, согласно которому отсчет сроков исковой давности преступлений приостанавливается после вынесения приговора судом первой инстанции, сообщает La Repubblica во вторник, 6 ноября.

Таким образом правящие партии намерены выполнить предвыборное обещание «Движения», упомянутое и в коалиционном контракте с «Лигой». Цель поправки — предотвратить уход от наказания прежде всего политиками, утверждают в правящей партии, пишет regnum.ru.

Переговоры между представителями правящих партий о формулировках поправки продолжаются, однако ожидается, что решение будет принято.

Премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что действующие нормы становятся причиной многочисленных злоупотреблений. Лидер второй правящей партии — «Лиги» Маттео Сальвини подтвердил готовность выполнить обещание, однако отметил, что новые правила не должны привести к тому, что рассмотрение дел станет бесконечным.

Итальянская оппозиция в свою очередь выступает против данной поправки, считая ее противоречащей Конституции.

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