Власти Италии опасаются падения Меркель

Президент Италии Серджо Маттарелла и премьер-министр Джузеппе Конте «напряженно следят» за ситуацией в Германии и готовятся к возможному «падению» правительства Ангелы Меркель, сообщает Il Messaggero со ссылкой на свои источники в понедельник, 2 июля.

Под угрозой находится устойчивость Евросоюза, ведь Меркель - одна из его сильных лидеров, полагают итальянские лидеры, пишет regnum.ru.

1 июля министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил о намерении покинуть свой пост из-за разногласий с Ангелой Меркель по вопросу о мигрантах. Это может привести к распаду коалиционного правительства страны.