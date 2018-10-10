Власти Италии подтвердили, что пенсионный возраст будет снижен

Среда, 10 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Власти Италии подтвердили, что пенсионный возраст будет снижен

Если руководители Центробанка Италии считают нужным повысить пенсионный возраст, то они могут пойти с такой программой на следующие выборы.

Об этом заявил вице-премьер Луиджи Ди Майо.

Вице-премьеры Италии Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо во вторник, 9 октября, подтвердили, что в соответствие с предвыборными обещаниями правительства пенсионный возраст в Италии будет снижен, и отметили, что оппоненты могут не тратить силы на обсуждение этой темы.

Ранее во вторник с критикой пенсионной реформы выступили в Международном валютном фонде и итальянском Центробанке. Представители обоих финансовых институтов считают, что снижение пенсионного возраста отрицательно скажется на экономике, пишет regnum.ru.

Решение о снижении пенсионного возраста принято, оно не будет пересмотрено ни при каких обстоятельствах, заявил журналистам Сальвини, отвечая на вопрос о рекомендациях МВФ. Снижение пенсионного возраста не навредит, а поможет экономике, в том числе потому, что освободит рабочие места для молодых людей, полагают в правительстве.

В свою очередь Ди Майо на своей странице в Twitter написал, что если руководители Центробанка считают нужным повысить пенсионный возраст, то они могут пойти с такой программой на следующие выборы. Граждане Италии никогда не голосовали за повышение пенсионного возраста, предыдущее правительство приняло такое решение обманным путем, отметил Ди Майо. Напротив, граждане на парламентских выборах в марте 2018 года поддержали те партии, которые обещали отменить повышение пенсионного возраста.

Новое правительство Италии заложило в проект бюджета 2019 года средства на снижение пенсионного возраста. Сейчас возраст выхода на пенсию рассчитывается по сложной схеме и в среднем составляет 67 лет. По новым правилам на пенсию сможет выйти любой гражданин, сумма возраста и трудового стажа которого не меньше 100 и который проработал не менее 38 лет — например, 62-летний гражданин с 38-летним стажем.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: работают на износ...

      «Burnout» (букв. англ. «выгорание») - это синдром профессионального истощения. Когда работа «сжигает» ум и тело...

      Подробнее

    • AMADORA BD – Международный фестиваль комиксов в Португалии

      В октябре-ноябре город Амадора становится местом проведения международной встречи на тему рисованных историй.

      Подробнее

    • Король и королева Испании посетили выставку Миро

      Королевская семья Испании поужинала с президентом и первой леди Франции.

      Подробнее

    • Осенний циклон придет в Испанию в длинные выходные

      Первый осенний циклон придет на территорию Испании во второй половине недели.

      Подробнее

    • Италия: праздник татарской культуры в Риме

      Праздник татарской культуры в Италии, призванный подчеркнуть тесные отношения дружбы, согласия и взаимного уважения народов России, пройдет в РЦНК в Риме 12 октября.

      Подробнее

    • Власти Италии подтвердили, что пенсионный возраст будет снижен

      Если руководители Центробанка Италии считают нужным повысить пенсионный возраст, то они могут пойти с такой программой на следующие выборы.

      Подробнее

    • Отец привез сына в школу на Ferrari и был обруган

      В Китае отец подвез ребенка в школу на дорогой машине и столкнулся с ненавистью других родителей.

      Подробнее

    • Актриса из «Стартрека» умерла от рака

      Американская актриса Селеста Ярналл скончалась в городе Уэстлейк Виллидж, штат Калифорния.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья