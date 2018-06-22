Власти Италии пригрозили арестовать судно с мигрантами‍

Пятница, 22 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Власти Италии пригрозили арестовать судно с мигрантами‍

При этом самих мигрантов итальянские власти собирались направить в Голландию.

Судно германской неправительственной организации Lifeline, на котором пытались ввезти в Италию 250 нелегальных мигрантов, будет изъято и принудительно доставлено в один из итальянских портов, заявил в четверг, 21 июня, министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли, передает Il Fatto Quotidiano.

Итальянские власти выяснили, что корабль находился в территориальных водах Ливии «с нарушением всех возможных правил», добавил министр.

Ранее корабль Lifeline взял на борт в территориальных водах Ливии более 250 нелегальных мигрантов и намеревался доставить их в Италию, пишет regnum.ru.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что подобные действия нарушают как итальянские, так и ливийские законы, что мигранты отправятся не в Италию, а в Голландию, потому что Италия не намерена больше в одиночестве нести ответственность за мигрантский кризис.

Сальвини добавил, что ни один корабль, принадлежащий неправительственным организациям, которые перевозят нелегальных мигрантов и стимулируют тем самым развитие «нечистоплотного бизнеса» по их транспортировке, больше не войдет ни в один итальянский порт.

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