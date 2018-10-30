Власти Италии раздадут земельные участки многодетным семьям

Правительство Италии будет бесплатно предоставлять многодетным семьям земельные участки на срок 20 лет и более, сообщает информагентство Askanews во вторник, 30 октября.

Проект бюджета на 2019 и плановый период до 2021 года предполагает выделение на эти цели половины принадлежащих государству и не используемых земель сельхозназначения.

Земельные участки смогут получить молодые семьи, в которых третий ребенок родится в 2019—2021 годах, пишет regnum.ru.

Также эти семьи, если у них нет иной собственности, смогут получить ипотечный кредит по нулевой ставке на 20 лет в объеме до 200 тысяч евро на приобретение жилья в непосредственной близости от полученного участка.

В пояснительной записке к проекту бюджета сказано, что такими мерами правительство намерено улучшать демографическую ситуацию. В бюджете по этой программе зарезервированы 20 млн евро на ближайшие два года.