Власти Италии раздадут земельные участки многодетным семьям

Вторник, 30 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Власти Италии раздадут земельные участки многодетным семьям

Такими мерами правительство намерено улучшать демографию.

Правительство Италии будет бесплатно предоставлять многодетным семьям земельные участки на срок 20 лет и более, сообщает информагентство Askanews во вторник, 30 октября.

Проект бюджета на 2019 и плановый период до 2021 года предполагает выделение на эти цели половины принадлежащих государству и не используемых земель сельхозназначения.

Земельные участки смогут получить молодые семьи, в которых третий ребенок родится в 2019—2021 годах, пишет regnum.ru.

Также эти семьи, если у них нет иной собственности, смогут получить ипотечный кредит по нулевой ставке на 20 лет в объеме до 200 тысяч евро на приобретение жилья в непосредственной близости от полученного участка.

В пояснительной записке к проекту бюджета сказано, что такими мерами правительство намерено улучшать демографическую ситуацию. В бюджете по этой программе зарезервированы 20 млн евро на ближайшие два года.

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