Власти Италии разработали законопроект о вооруженной самообороне

Законопроект о легализации вооруженной самообороны согласован парламентской комиссией и через несколько дней будет внесен в Сенат Италии, сообщил на своей странице в Twitter в четверг, 18 октября, инициатор проекта вице-премьер Маттео Сальвини.

Законопроект предполагает легализацию использования оружия для защиты жизни и имущества в границах собственного дома. Ранее итальянские СМИ сообщали, что эту идею поддерживают не все министры коалиционного правительства, пишет regnum.ru.

Министры, выступающие на стороне Сальвини, в частности Джулия Бонджорно, министр государственного управления, отмечали: если гражданин понимает, что в его дом пробрался потенциальный вор или убийца, «у него нет времени на проведение расследования».