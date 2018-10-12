Власти Италии запретят работу магазинов мигрантов после 21 часа

Работа «этнических» (управляемых мигрантами) магазинов в Италии после 21 часа будет запрещена, сообщил во время прямой трансляции на своей странице в Facebook в четверг, 11 октября, вице-премьер Италии, глава МВД Маттео Сальвини.

Для введения такой нормы правительство внесет поправку в уже подписанный президентом декрет о безопасности, отметил вице-премьер.

По его словам, новая норма не является дискриминационной в отношении иностранных граждан: власти страны хотят избежать распространения наркотиков, которое, по данным МВД, зачастую осуществляется именно в подобных заведениях в вечерние часы.

Кроме того, по данным МВД, подобные магазины в вечерние часы становятся местом прибежища людей, которые нарушают общественный порядок, пишет regnum.ru.

Как сообщалось ранее, «декрет Сальвини», названный по имени его автора, предусматривает значительный рост бюджетных расходов на борьбу с мафией, в том числе увеличение численности правоохранительных подразделений, борющихся с мафией.

Одновременно с этим предполагается резкое сокращение расходов правительства на содержание нелегальных мигрантов, ужесточение правил выдачи разрешений на пребывание в Италии и упрощение правил высылки нелегальных мигрантов из страны.