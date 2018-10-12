Власти Италии запретят работу магазинов мигрантов после 21 часа

Пятница, 12 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Власти Италии запретят работу магазинов мигрантов после 21 часа

Власти намерены таким способом сократить объем распространения наркотиков.

Работа «этнических» (управляемых мигрантами) магазинов в Италии после 21 часа будет запрещена, сообщил во время прямой трансляции на своей странице в Facebook в четверг, 11 октября, вице-премьер Италии, глава МВД Маттео Сальвини.

Для введения такой нормы правительство внесет поправку в уже подписанный президентом декрет о безопасности, отметил вице-премьер.

По его словам, новая норма не является дискриминационной в отношении иностранных граждан: власти страны хотят избежать распространения наркотиков, которое, по данным МВД, зачастую осуществляется именно в подобных заведениях в вечерние часы.

Кроме того, по данным МВД, подобные магазины в вечерние часы становятся местом прибежища людей, которые нарушают общественный порядок, пишет regnum.ru.

Как сообщалось ранее, «декрет Сальвини», названный по имени его автора, предусматривает значительный рост бюджетных расходов на борьбу с мафией, в том числе увеличение численности правоохранительных подразделений, борющихся с мафией.

Одновременно с этим предполагается резкое сокращение расходов правительства на содержание нелегальных мигрантов, ужесточение правил выдачи разрешений на пребывание в Италии и упрощение правил высылки нелегальных мигрантов из страны.

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