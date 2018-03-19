Власти Японии решили бороться с пробками

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии разработает законопроект по поддержке разработки летающих автомобилей. С помощью нового вида транспорта власти страны планируют решить проблемы пробок и оптимизировать грузовые потоки, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Планируется принять меры по поддержке компаний, которые занимаются разработкой летающих автомобилей. При министерстве создадут совет, который будет координировать всю работу, пишет ntv.ru.

Попытки создать летающие автомобили уже предпринимает ряд японских компаний. Так, фирма Cartivator совместно с Toyota Motors намерена представить прототип уже к Олимпийским играм 2020 года, которые пройдут в Токио.