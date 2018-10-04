Во Франции задержан Голливудский Гангстер

В начале июля он покинул тюрьму на вертолете, который его сообщники посадили во внутреннем дворе учреждения.

О задержании Редуана Фаида, которого французские правоохранители прозвали Голливудским Гангстером за стремление подражать героям боевиков, сообщил министр внутренних дел страны Жерар Коллон в своем Twitter. По его словам, сотрудники судебной полиции «продемонстрировали приверженность делу, упорство и боевой дух, защищая правопорядок в стране».

Как уточняет Franceinfo, Фаида задержали в городе Крей на севере Франции. На его след полиция вышла некоторое время назад, но ждала подходящего момента для операции. Вместе с Голливудским Гангстером задержаны еще четыре человека — его брат Рашид, еще двое мужчин и женщина. В ходе задержания огнестрельное оружие не применялось.

Редуан Фаид улетел из тюрьмы во французском департаменте Сена и Марна, где отбывал 25-летний срок заключения. В 2010 году он напал на фургон инкассаторов, в перестрелке погибла служащая муниципальной полиции. Примечательно, что в 2013 году Фаид уже сбегал из тюрьмы и тоже в лучших традициях голливудского блокбастера. Тогда он захватил пятерых заложников и взорвал стену. Покинув тюрьму в поджидавшей его машине, преступник скрывался от правоохранительных органов в течение 46 дней.