Во сколько обходится жилье студентам Erasmus в Испании?

Большинство университетов в Испании, охваченных программой Erasmus, сконцентрированы в Мадридском сообществе и Каталонии.

По данным портала о недвижимости pisos.com, в Барселоне студент в среднем платит за годовую аренду жилья 15 тысяч евро. В Мадриде эта цифра немного ниже – 13 860 евро. Для расчета аналитики взяли данные по аренде комнаты в трехкомнатной квартире.

За комнату в столице Каталонии в среднем просят 430 евро в месяц, в Мадриде – 385 евро. Муниципалитет Сан-Кугат-дель-Вальес в провинции Барселона, который находится неподалеку от кампуса Автономного университета Барселоны, оказался одним из самых дорогих для студентов. Средняя стоимость аренды комнат здесь составляет 411 евро в месяц, пишет noticia.ru.

Студентам Университета Франсиско-де-Витория удобно снимать жилье в муниципалитете Посуэло-де-Аларкон к западу от испанской столицы, однако цены на аренду здесь также довольно высоки – 439 евро в месяц.

В Мадриде и Барселоне сконцентрировано 22,6% общего количества комнат, которые предоставляются в аренду в Испании. На эти же города, по подсчетам pisos.com, приходится 37% потенциальных арендаторов. Мадридское сообщество и Каталония охватывают 32% общего предложения на рынке аренды жилья и почти 45% спроса.