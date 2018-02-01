Ворующий трусы кот рассорил влюбленную пару

Четверг, 01 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Ворующий трусы кот рассорил влюбленную пару

Кот из Новой Зеландии рассорил влюбленную пару, принеся домой одежду соседки.

О животном рассказало издание New Zeland Herald Focus.

Эд Уильямс (Ed Williams) из Окленда поссорился с девушкой после того, как она обнаружила на их постели чужие женские трусы, а на заднем крыльце - бюстгальтер.

Поначалу он никак не мог объяснить ситуацию, и возлюбленная сильно на него обиделась.

Новозеландец смог доказать свою верность, когда обнаружил, что его кот по кличке Мо ворует одежду у соседей. «И только спустя две недели, когда мы увидели, как наш кот переходит дорогу с футболкой в зубах, мы осознали, что все дело было в нем», - признался он.

Уильямс отметил, что раньше не замечал преступных наклонностей за питомцем, так как тот ходил воровать одежду только по ночам. По словам новозеландца, за неделю кот ворует 30-40 вещей: женское и мужское белье, футболки и носки.

Мужчина регулярно возвращает одежду соседям, которых, по его словам, не обижают кошачьи привычки.

Последние новости

    • Португалия: велопробег по Алгарве

      Если вы любите велосипедный спорт, не пропустите замечательный велопробег по региону «Алгарве Гранфонду».

      Подробнее

    • Португалия: «украли» чеки

      Десятки инспекторов Уголовной полиции (PJ) проводят обыски в регионе Большого Лиссабона.

      Подробнее

    • Испания: австриец погиб в Ла-Корунье, собирая морские трюфели

      Спасательные службы извлекли в понедельник из вод Бискайского залива тело ловца персебес, которого снесло ударом волны.

      Подробнее

    • Испания - пятая в мире по количеству мишленовских звезд

      Испанские рестораны получили в общей сложности 174 звезды Michelin, что является пятым результатом в мире.

      Подробнее

    • Умер бывший наставник сборной Италии Вичини

      Умер бывший главный тренер сборной Италии по футболу Адзельо Вичини, под руководством которого «Скуадра Адзурра» завоевала бронзовые медали чемпионата мира-1990.

      Подробнее

    • В Италии при крушении самолета погибли два человека

      В Италии в провинции Верона произошло крушение легкомоторного самолета Cessna, в результате которого погибли два человека.

      Подробнее

    • Британский лорд опоздал на заседание и уволился со стыда

      Член палаты лордов Майкл Бейтс огорчился своим опозданием на заседание парламента, принес искренние извинения и уволился прямо во время собрания.

      Подробнее

    • Китайского геймера парализовало после 20-часового марафона

      У геймера из Китая парализовало половину тела после игрового марафона в интернет-кафе.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!