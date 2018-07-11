Врачи рассказали о здоровье спасенных из пещеры детей

Об этом рассказал представитель министерства здравоохранения страны, передает South China Morning Post.

По словам врача, в среднем каждый из них за 2,5 недели под землей потерял по два килограмма. Лишь у одного из спасенных - из последней группы, поднятой на поверхность, - нашли легочную инфекцию. При этом всех вакцинировали от бешенства и столбняка.

В Минздраве также отметили, что в данный момент ни у кого из детей не проявляются признаки стресса. В то же время врачи будут наблюдать за их психическим состоянием не менее полугода, поскольку посттравматические расстройства могут проявиться позднее. Специалисты указывают, что через некоторое время после позитивных эмоций от спасения на человека могут буквально нахлынуть неприятные воспоминания.

Ожидается, что дети проведут в больнице еще примерно неделю.