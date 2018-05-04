Вручение Нобелевской премии по литературе отложили из-за секс-скандала

Пятница, 04 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

Вручение Нобелевской премии по литературе отложили из-за секс-скандала

Фонд Нобеля поддержал решение Шведской академии отложить вручение Нобелевской премии по литературе 2018 года.

Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте фонда в пятницу, 4 мая.

Причиной послужил «кризис в Шведской академии, который негативно повлиял на Нобелевскую премию».

В ноябре 2017 года шведские СМИ сообщили, что 18 женщин обвинили в сексуальных домогательствах фотографа Жан-Клода Арно, супруга члена Шведской академии Катарины Фростенсон. Отмечалось, что мужчина использовал свое положение, чтобы склонять женщин к сексу.

Как пишет The New York Times, скандал разгорелся еще сильнее, когда руководство сместило с поста секретаря академии Сару Даниус. Она поручила организации оборвать связи с Арно после обвинений фотографа в домогательствах, а также запустила внутреннее расследование произошедшего. В результате секс-скандала академию покинули 18 членов.

Шведская академия с 1901 года ежегодно присуждает Нобелевскую премию по литературе. В нее входят известные шведские писатели и ученые.

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