Все больше испанцев отдают предпочтение автодомам

В 2017 году на 58,4% увеличилось число регистрируемых автодомов, что является самым впечатляющим скачком интереса к таким автомобилям в истории. По данным службы Евростат, на долю автодомов пришлось 13% (337 миллионов ночей) от общего числа ночевок в туристическом жилье, которым пользовались путешественники в Европе в 2016 году. В Испании автодома набрали 250 тысяч ночей, пишет espanarusa.com.

К отдыху на колесах больше приучены немцы и французы, чьи страны занимают лидирующие позиции по количеству регистраций такого типа транспортных средств. Самой популярной в мире платформой по аренде автодомов является американская Outdoorsy.

В Европе рынок автодомов продолжает развиваться, что отражается в глобальном росте продаж (на 14,9%) за текущий год. Согласно данным, опубликованным испанской ассоциацией производства и продажи автодомов Aseicar, в прошлом году в Испании было поставлено на учет 4900 автотрейлеров. По прогнозам на этот год, ожидается 30-процентный рост данного сектора в Испании.