ВВП Италии перестал расти

Вторник, 30 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

ВВП Италии перестал расти

В третьем квартале 2018 года ВВП Италии не изменился в сравнении со вторым кварталом.

В третьем квартале 2018 года ВВП Италии не изменился в сравнении со вторым кварталом нынешнего года, сообщили во вторник, 30 октября, в национальной службе статистики Istat.

Экономика стагнирует, рост в сравнении с показателями предыдущего квартала не зафиксирован впервые за три года, сообщили эксперты службы.

В сравнении с аналогичным периодом 2017 года ВВП по итогам трех кварталов вырос на 0,8%. По итогам второго квартала 2018 года ВВП рос на 1,2% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, передает regnum.ru.

Ожидается, что по итогам года рост ВВП составит 1%.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что замедление роста ВВП было предсказуемым, правительство для того и планирует налоговый маневр, чтобы бороться с последствиями этого замедления.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: забастовка на железной дороге

      Уведомление опубликовано на сайте ж/д компании Comboios de Portugal (CP).

      Подробнее

    • Роналду: причиной моего ухода из "Реала" стал Перес

      Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду признался почему он покинул мадридский "Реал".

      Подробнее

    • Испания: IKEA займется электричеством

      В сети гипермаркетов предприятия будут продаваться панели солнечных батарей и оборудование, необходимое для производства электроэнергии.

      Подробнее

    • Власти Испании облегчат жизнь самозанятых граждан

      Правительство Испании подписало рамочное соглашение о защите прав самозанятых граждан Испании.

      Подробнее

    • ВВП Италии перестал расти

      В третьем квартале 2018 года ВВП Италии не изменился в сравнении со вторым кварталом.

      Подробнее

    • Власти Италии раздадут земельные участки многодетным семьям

      Такими мерами правительство намерено улучшать демографию.

      Подробнее

    • У всех женщин принца Гарри обнаружили общую черту

      Эксперты обратили внимание, что бывшим девушкам принца Гарри — Челси Дэви и актрисе Крессиде Бонас, — а также жене Меган Маркл присуща одна общая черта.

      Подробнее

    • Самый богатый человек в истории резко обеднел

      Основатель Amazon Джефф Безос потерял 19,2 миллиарда долларов за два дня из-за падения котировок акций компании.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья