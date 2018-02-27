Выбран самый красивый пляж Италии

В рейтинге самых красивых пляжей Европы он занял седьмое место. Большинство пляжей Италии, которые отметили пользователи портала, находятся на Сардинии, пишет euromag.ru.

Помимо Спьяджа-деи-Конильи, в топ-10 вошли пляж города Тропея в регионе Калабрия, Ла-Пелоза в Стинтино, Кала Голоритце в Баунеи и Порто-Джунко Вилласимиус на Сардинии, Байя-дель-Силенцио («Бухта тишины») в Сестри-Леванте, Лигурия, Кала-Мариолу, в Баунеи, Сардиния, Кала-Росса на острове Фавиньяна у берегов Сицилии, Спьяджа-ди-Мария-Пия в Альгеро, Сардиния и Марина-Пиккола на острове Капри.