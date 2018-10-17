Выбрана лучшая одежда для перелета

Среда, 17 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Выбрана лучшая одежда для перелета

Эксперты выбрали самую удобную одежду для путешествий на самолете.

В первую очередь они порекомендовали надеть худи и мягкие спортивные штаны. Эта «домашняя» одежда не доставляет дискомфорта в сидячем положении. Перелет облегчит и бесшовное нижнее белье, которое практически не ощущается на коже.

Также следует выбрать обувь без шнурков: ее можно будет снимать и надевать, не нагибаясь под спинку впереди стоящего кресла.

Еще одна полезная на борту вещь — шерстяные носки на случай низких температур, а также компрессионные носки, способствующие снижению давления крови на вены.

Личные вещи лучше положить в рюкзак среднего размера. Он должен быть вместительный, но в то же время компактный.

Коме того, эксперты порекомендовали взять с собой теплый шарф-одеяло. Он станет не только полезным, но и стильным аксессуаром.

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