Выбрана новая «Мисс Земля»

Понедельник, 05 Ноябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Выбрана новая «Мисс Земля»

Вьетнамская студентка Фыонг Кхань Нгуен (Phuong Khanh Nguyen) завоевала титул «Мисс Земля 2018».

Финал конкурса состоялся на арене, входящей в комплекс торгового центра Mall of Asia в филиппинской Маниле.

23-летняя девушка изучает маркетинг и свободно владеет вьетнамским и английским языками. Rappler пишет, что в 2010 году она впервые наблюдала за конкурсом «Мисс Земля», и тогда у нее появилась мечта когда-нибудь представлять свою страну в этом состязании.

Кхань родом из провинции Бенче на юге Вьетнама, расположенной в дельте реки Меконг. В своем презентационном ролике девушка рассказывала об экологическом проекте по защите Меконга и людей, чья жизнь зависит от этой водной артерии.

Россию на смотре красавиц представляла Дарья Картышова из Нижнего Новгорода.

Конкурс «Мисс Земля» проводится ежегодно с 2001 года. 16 финалов из 18 приняли Филиппины, по одному — Вьетнам и Австрия.

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