Выбрана новая «Мисс Земля»

Финал конкурса состоялся на арене, входящей в комплекс торгового центра Mall of Asia в филиппинской Маниле.

23-летняя девушка изучает маркетинг и свободно владеет вьетнамским и английским языками. Rappler пишет, что в 2010 году она впервые наблюдала за конкурсом «Мисс Земля», и тогда у нее появилась мечта когда-нибудь представлять свою страну в этом состязании.

Кхань родом из провинции Бенче на юге Вьетнама, расположенной в дельте реки Меконг. В своем презентационном ролике девушка рассказывала об экологическом проекте по защите Меконга и людей, чья жизнь зависит от этой водной артерии.

Россию на смотре красавиц представляла Дарья Картышова из Нижнего Новгорода.

Конкурс «Мисс Земля» проводится ежегодно с 2001 года. 16 финалов из 18 приняли Филиппины, по одному — Вьетнам и Австрия.