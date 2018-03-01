Высшее руководство Португалии приедет в Россию на ЧМ по футболу

Об этом сообщил глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва.

«Я думаю, что на чемпионат мира приедут тысячи португальских болельщиков. Но троих я знаю лично, потому что председатель парламента намерен посетить первый матч Португалии, второй - премьер-министр, и на третий матч планирует приехать президент республики», - сказал глава португальского МИДа в интервью агентству РИА «Новости».

Силва добавил, что в том случае, если в финал выйдут Португалия и Россия, то он обязательно встретится на трибуне со своим коллегой Сергеем Лавровым, пишет mir24.tv.

«И это станет нашей четвертой встречей за последние два года», - подчеркнул португальский министр иностранных дел.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах.