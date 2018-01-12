Выставка «Рафаэль и отзвуки его мифа» состоится в Италии

Поводом для проведения выставки послужила картина «Святой Себастьян» - шедевр из собрания Каррарской академии, написанный художником еще в молодые годы.

Экспозиция дает исчерпывающе представление о периоде творческого становления Рафаэля, а также рассказывает о всплеске внимания к творческому наследию великого мастера, начавшееся в XIX веке, когда знаменитая картина попала в Бергамо.

Перекличку с Рафаэлем мы находим в творчестве таких известных итальянских и зарубежных художников, как Де Кирико и Пикассо, Луиджи Онтани и Джулио Паолини, Ванессы Бикрофт и Франческо Веццоли, пишет euromag.ru.

Выставка продлится до 6 мая. О том, как провести время в Бергамо, читайте в нашем материале.