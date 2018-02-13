Выставка «Сталинград. Призыв к миру» в Италии

Вторник, 13 Февраль 2018 Италия Италия Италия Популярные материалы Досуг

Выставка «Сталинград. Призыв к миру» в Италии

16 февраля 2018 года в РЦНК в Риме начнет свою работу фотодокументальная выставка из Волгограда под названием «Сталинград. Призыв к миру».

Она приуроченная к празднованию 75-й годовщины победы советских войск в Сталинградской битве.

Создатели выставки ставили себе целью рассказать о грандиозном сражении, давшем всему миру пример высочайшего героизма и самопожертвования советских воинов, и в то же время напомнить о трагедии войны, ее жестоких испытаниях и драматизме, об опасности милитаризма и нацизма.

Выставка построена по тематико-хронологическому принципу. Каждый ее раздел посвящен определенному этапу битвы на Волге - тяжелым боям на дальних и ближних подступах к Сталинграду, беспримерному по накалу противостоянию на его улицах, героическим событиям наступления советских войск. Найдет свое отражение тема трагедии мирного населения, а также возрождения города из руин.

Материалы отдельного раздела рассказывают о боевых действиях 8-й итальянской армии на территории Советского Союза, в том числе, и в районе Сталинграда. Здесь же повествуется о трагической судьбе итальянских солдат, расстрелянных по приказу немецкого командования после выхода Италии из войны, что отразилось в материалах Нюрнбергского процесса. Создатели выставки уделили внимание и тому влиянию, которое разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом оказал на возрастающее противостояние итальянцев правящему режиму, а также партизанскому движению в Италии и роли советских солдат - участников итальянского Сопротивления в борьбе с фашизмом.

В экспозиции представлены многочисленные документы, плакаты, карты, портретные и сюжетные фотографии, произведения живописи и графики.

Выставка открыта до 28 февраля. Часы посещения: пн - пт с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:30.

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