Выявлена новая польза частого употребления кофе

Это хроническое заболевание кожи лица, при котором возникает покраснение, происходит воспаление и расширение кровеносных сосудов.

Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты обследовали 82 737 женщин, принявших участие в долговременном исследовании Nurses' Health Study II, в ходе которого изучалось влияние различных факторов на здоровье и развитие заболеваний. За весь период наблюдения исследователи выявили 4945 случаев случаев розацеа в течение 1 120 051 человеко-года. При этом с увеличением количества употребляемого кофеина риск развития заболевания снижался. Так, отношение вероятности возникновения розацеи у тех, кто пил много кофе, к вероятности болезни у людей, кто употреблял менее одной чашки в месяц, составляет 0,77.

По словам ученых, результаты исследования опровергают гипотезу, согласно которой кофеин может провоцировать розацеа. Однако механизм, лежащий в основе благоприятного воздействия, пока остается неизвестным.