Выявлена новая смертельная опасность соли

Среда, 31 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Выявлена новая смертельная опасность соли

Ученые Йельского университета выяснили, что употребление большого количества соли связано со значительным увеличением риска развития рассеянного склероза.

Рассеянный склероз — это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором происходит нарушение миелиновой оболочки нервных волокон головного и спинного мозга, поражаются различные отделы нервной системы. Эффективных методов лечения заболевания пока не существует, а средняя продолжительность жизни больных на 5-10 лет меньше, чем здоровых людей.

Исследователи обнаружили, что в клетках при большой концентрации соли происходит активация сигнального пути Wnt, одним из компонентов которого является белок β-катенин. Этот путь приводит к нарушению работы регуляторных Т-клеток, которые производят цитокины интерферон-гамма и интерлейкин-10. Дисбаланс в этих цитокинах приводит к воспалительным процессам, поражающим центральную нервную систему.

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