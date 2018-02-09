Взрыв на химическом заводе произошел в Италии

Пятница, 09 Февраль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Взрыв на химическом заводе произошел в Италии

Взрыв и последовавший за ним пожар произошли в среду днем на предприятии по переработке промышленных отходов на севере Италии.

Об этом сообщили РИА Новости в пожарной службе провинции Комо.

«Пострадали девять человек, их жизни вне опасности. Предприятие занимается переработкой органических растворителей», - сказал собеседник агентства.

По его словам, с огнем сейчас борются экипажи порядка 15 пожарных машин, «наиболее острая фаза возгорания уже преодолена».

Взрыв на химическом предприятии произошел около 14.00 и был слышен на большом расстоянии. По словам очевидцев, ударной волной повреждены несколько припаркованных поблизости автомобилей.

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