Wizz Air будет летать в Португалию чаще

Четверг, 30 Август 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Wizz Air будет летать в Португалию чаще

Авиакомпания увеличит свой "киевский" флот до четырех самолетов Airbus.

Лоукост-авиакомпания Wizz Air собирается открыть пять новых рейсов из Украины.

Об этом сообщили представители авиакомпании на пресс-конференции в четверг.

Новый рейс из Киева в Бремен (Германия) будет выполняться с 1 марта 2019 года по понедельникам и пятницам, в Биллунн (Дания) - со 2 марта по вторникам и четвергам, в Ригу (Латвия) - со 2 марта 2019 года по вторникам, четвергам и субботам.

Рейс из Львова в Копенгаген (Дания) планируют открыть 3 марта 2019 года и выполнять по средам и воскресеньям, во Франкфурт (Германия) - с 14 декабря 2018 года по понедельникам и пятницам.

Кроме того, компания решила увеличить частоту рейсов на маршруте Киев - Лиссабон (Португалия) с двух до трех в неделю, пишет lb.ua.

В связи с увеличением маршрутной сети Wizz Air планирует разместить в Киеве еще один самолет, доведя флот до четырех лайнеров Airbus.

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