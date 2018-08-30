Wizz Air будет летать в Португалию чаще

Лоукост-авиакомпания Wizz Air собирается открыть пять новых рейсов из Украины.

Об этом сообщили представители авиакомпании на пресс-конференции в четверг.

Новый рейс из Киева в Бремен (Германия) будет выполняться с 1 марта 2019 года по понедельникам и пятницам, в Биллунн (Дания) - со 2 марта по вторникам и четвергам, в Ригу (Латвия) - со 2 марта 2019 года по вторникам, четвергам и субботам.

Рейс из Львова в Копенгаген (Дания) планируют открыть 3 марта 2019 года и выполнять по средам и воскресеньям, во Франкфурт (Германия) - с 14 декабря 2018 года по понедельникам и пятницам.

Кроме того, компания решила увеличить частоту рейсов на маршруте Киев - Лиссабон (Португалия) с двух до трех в неделю, пишет lb.ua.

В связи с увеличением маршрутной сети Wizz Air планирует разместить в Киеве еще один самолет, доведя флот до четырех лайнеров Airbus.