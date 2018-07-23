Яхта Фабио Коэнтрау спасла 15 рыбаков в Португалии

Понедельник, 23 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Яхта Фабио Коэнтрау спасла 15 рыбаков в Португалии

Защитник мадридского «Реала» Фабиу Коэнтрау помог спасти 15 рыбаков.

По информации El Bernabeu, рыбаки терпели бедствие в 18 километрах от берега. Они успели отправить сигнал о помощи в город Авейру.

Яхта «Витория Коэнтрау», которой владеет футболист, оказалась ближе всех к рыбакам. Экипаж яхты быстрее всех добрался до места и спас терпящих бедствие, пишет gazeta.ru.

Коэнтрау выступает на правах аренды за португальский «Спортинг».

В минувшем сезоне он провел 25 матчей в чемпионате Португалии, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

Клуб решил прервать договор об аренде из-за публичной критики игрока в адрес президента клуба.

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