Яхта Фабио Коэнтрау спасла 15 рыбаков в Португалии

По информации El Bernabeu, рыбаки терпели бедствие в 18 километрах от берега. Они успели отправить сигнал о помощи в город Авейру.

Яхта «Витория Коэнтрау», которой владеет футболист, оказалась ближе всех к рыбакам. Экипаж яхты быстрее всех добрался до места и спас терпящих бедствие, пишет gazeta.ru.

Коэнтрау выступает на правах аренды за португальский «Спортинг».

В минувшем сезоне он провел 25 матчей в чемпионате Португалии, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

Клуб решил прервать договор об аренде из-за публичной критики игрока в адрес президента клуба.