Японцам заплатят за хороший сон

Чтобы претендовать на поощрение, нужно спать не меньше шести часов в сутки пять дней в неделю. За это будут начисляться очки, которые можно обменивать на обеды в столовой. Таким образом в течение года можно заработать на еду стоимостью до 64 тысяч йен. Время сна отслеживается при помощи приложения для смартфона.

Инициатива исходила от основателя Crazy Inc. Казухиро Мориямы, который считает, что хорошо отдохнувшие сотрудники лучше трудятся. «Работникам нужно гарантировать льготы, в противном случае экономике грозит рецессия», — говорит он.

Во многих японских компаниях нормой является напряженная сверхурочная работа в ущерб отдыху. Иногда это приводит к тому, что сотрудники умирают на рабочем месте от переутомления и стресса. В Японии существует специальный термин для такой смерти — кароси.