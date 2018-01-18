Японцев настоятельно попросили не стареть

Четверг, 18 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Японцев настоятельно попросили не стареть

Япония должна стремиться к тому, чтобы стать «нестареющим обществом».

Об этом говорится в новом законопроекте о пересмотре политики государства в отношении пожилых людей, сообщает Japan Times в четверг, 18 января.

Документ также предусматривает возможность подданных выходить на пенсию после 70 лет. При этом власти надеются, что люди продолжат быть частью рабочей силы после завершения трудовой деятельности.

Сейчас японцы могут перестать работать в любой момент с 60 до 70 лет. Чем позже человек уходит на покой, тем выше его ежемесячные выплаты.

«Если подданные смогут откладывать выход на пенсию и получать в дальнейшем больше денег, это даст им чувство уверенности в том, что можно жить дольше», - прокомментировал законопроект профессор университета Кейо Есикадзу Кэндзе.

Старение населения - серьезная проблема для Японии. В 2016 году число жителей страны в возрасте от 60 до 64 лет составляло 63,6 процента. К 2020 году ожидается его увеличение до 67 процентов, говорится в документе.

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