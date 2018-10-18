Японцы упростят получение визы

Согласно проекту путешественники смогут подавать заявку на визу онлайн, и это значительно упростит процедуру оформления.

Также уточняется, что электронную визу можно будет получить только для однократного посещения. Однако в дальнейшем власти Японии планируют добавить и другие виды виз в новую онлайн-систему.

Как отметили представители МИД Японии, упрощенный режим положительно скажется на туризме перед Олимпиадой в Токио в 2020 году.

Эксперты полагают, что благодаря нововведению, число иностранных гостей за год увеличится до 60 миллионов туристов к 2030 году.