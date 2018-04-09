Японец 20 лет держал в клетке психически больного сына

В настоящее время 73-летний Ёситанэ Ямасаки (Yoshitane Yamasaki) находится под стражей за ограничение свободы 42-летнего мужчины в течение 36 часов с 18 января. Как отмечается, это связано с датой, когда власти узнали о происходящем: в дом к семье приходил один из местных соцслужащих.

Однако по информации источников газеты, близких к расследованию, японец начал сажать сына в самодельную клетку, когда тому было 16 лет. По словам отца, из-за психической болезни подросток становился крайне агрессивным, поэтому просто так его одного в доме не оставляли.

Деревянная клетка была около метра в высоту, 90 сантиметров в ширину и 1,8 метра в длину. На ее полу находился лист пластика. Она располагалась не в самом доме, а в небольшой бытовке рядом. При этом помещение было оборудовано кондиционером.

Ямасаки раз в два дня выводил сына в душ, а также снабжал его едой. Отмечается, что серьезных проблем со здоровьем у 42-летнего мужчины не наблюдается.