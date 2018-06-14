Японец вернулся домой через год после собственной кремации

Четверг, 14 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Японец вернулся домой через год после собственной кремации

В Японии мужчина, которого считали утонувшим в реке, вернулся домой спустя год после собственной кремации.

Полиция Токио 13 июня заявила, что в начале месяца к ним явилась женщина и рассказала, что тело, которое она год назад опознала как своего мужа и кремировала, на самом деле принадлежало не ему. Ее супруг неожиданно пришел домой в мае после того, как год считался пропавшим без вести.

Полицейские извинились за накладку и заявили, что останки будут возвращены другой семье. Они объяснили ошибку тем, что труп, найденный в реке на востоке города в июне 2017 года, подходил под два описания пропавших без вести людей. Оба были в возрасте около 40 лет и одного роста. К тому же жена и двое родственников смогли его опознать, а в случае, если на телах нет следов насилия, судмедэксперты не проводят дополнительные исследования.

Пресс-служба полиции отказалась сообщить, где был мужчина этот год и чем он занимался. Правоохранители подчеркнули, что примут меры, чтобы подобное не повторялось.

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