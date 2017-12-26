Япония оказалась во власти смертельно опасной бактерии

Он может вызывать синдром токсического шока и убить человека за несколько часов. Как передает Asahi, в Японии наблюдается небывалая активность этой бактерии. За 2017 год от стрептококка пострадали более 500 человек. Это самые высокие показатели, начиная с 1999 года, пишет meddaily.ru.

В общей сложности насчитывается 525 человек с синдромом токсического шока (данные актуальны на 10 декабря). 66 пострадавших зарегистрированы в Токио, 40 - в Канагаве, 32 - в Аити, 31 - в Фукуоке, 28 - в Хиого. Львиная доля пострадавших - лица 30 лет и старше, включая пожилых людей. Врачи констатируют: по непонятным причинам каждый год отмечается рост числа людей с синдромом токсического шока, вызванным заражением стрептококком группы А.

Как правило, синдром провоцируют бактерии Streptococcus pyogenes. Они нередко вызывают боли в горле у детей. Но инфицировать может и опасный штамм бактерии. Это выльется в отказ органов и быструю смерть. Причем, проблемы появляются даже у здоровых людей. Хотя считается, что одним из способов распространения патогены выбирают инфицирование ранок, во многих случаях врачи не могут сказать, что послужило причиной развития синдрома.

Первые симптомы - отек, боли в руках, ногах, лихорадка. За несколько часов отек распространяется и в другие части тела, вызывая некроз тканей, окружающих мышцы. И на этом распространение бактерии не останавливается. В итоге могут отказать органы. Смертность вследствие синдрома составляет 30%. Чаще всего проблемы начинаются с ног, предупреждают врачи.

Помимо группы А, стрептококки группы G способны вызывать аналогичные проблемы. К счастью, их удается победить антибиотиками на базе пенициллина. Однако терапия эффективна только, если ее начали на ранней стадии развития (до того, как бактерии распространились по телу).